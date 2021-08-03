15 пострадавших в ДТП в Турции россиян выписали из больницы

Пятнадцать россиян, которые пострадали в аварии в Турции, были выписаны из стационаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Минздрава России.

Фото: Turk Haber Ajansi/Twitter Turk Haber Ajansi/Twitter

По последним сведениям, пять пострадавших находятся в больнице в состоянии различной степени тяжести.

«На данный момент из стационаров выписаны 15 человек, пострадавших в результате ДТП в г. Манавгат в провинции Анталья. Еще пятеро пострадавших остаются в больницах, их состояние оценивается как тяжелое различной степени тяжести», — уточнили в ведомстве.

Также трое соотечественников прооперировали. Все пострадавшие в ДТП сейчас под наблюдением медиков.

В районе курортного города Манавгат в провинции Анталья 2 августа произошло ДТП с автобусом, который вез российских туристов. Автобус перевозил в аэропорт из поселка Конаклы группу из 22 человек, среди них находились девять детей.