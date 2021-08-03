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Из больниц выписали 15 россиян, пострадавших в аварии в Турции

Газета.Ru
47 минут назад

Пятнадцать россиян, которые пострадали в аварии в Турции, были выписаны из стационаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Минздрава России.

15 пострадавших в ДТП в Турции россиян выписали из больницы
Фото: Turk Haber Ajansi/TwitterTurk Haber Ajansi/Twitter

По последним сведениям, пять пострадавших находятся в больнице в состоянии различной степени тяжести.

«На данный момент из стационаров выписаны 15 человек, пострадавших в результате ДТП в г. Манавгат в провинции Анталья. Еще пятеро пострадавших остаются в больницах, их состояние оценивается как тяжелое различной степени тяжести», — уточнили в ведомстве.

Также трое соотечественников прооперировали. Все пострадавшие в ДТП сейчас под наблюдением медиков.

В районе курортного города Манавгат в провинции Анталья 2 августа произошло ДТП с автобусом, который вез российских туристов. Автобус перевозил в аэропорт из поселка Конаклы группу из 22 человек, среди них находились девять детей.

Туроператор «Интурист» открыл для родственников пострадавших горячую линию.

Происшествия,Турция,
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