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Politico: сотрудник охраны Пентагона нейтрализовал устроившего стрельбу

ТАСС
53 минуты назад

Предполагаемый преступник, устроивший стрельбу около здания Пентагона, нейтрализован сотрудником охраны. Об этом сообщает во вторник газета Politico со ссылкой на представителя подразделения, отвечающего за безопасность комплекса.

Сотрудник охраны поразил нападавшего выстрелом, в здание злоумышленник не проник, отмечает издание.

Стрельба у Пентагона: есть раненые

В результате стрельбы пострадал другой представитель службы безопасности, он отправлен в больницу. На данный момент у правоохранительных служб нет информации, были ли еще нападавшие.

Происшествия,Видео,Пентагон,
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