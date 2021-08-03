Предполагаемый преступник, устроивший стрельбу около здания Пентагона , нейтрализован сотрудником охраны. Об этом сообщает во вторник газета Politico со ссылкой на представителя подразделения, отвечающего за безопасность комплекса.

В результате стрельбы пострадал другой представитель службы безопасности, он отправлен в больницу. На данный момент у правоохранительных служб нет информации, были ли еще нападавшие.