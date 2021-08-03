Появилось видео с места крушения Су-35С под Хабаровском

В Сети появились кадры крушения истребителя Су-35С в Хабаровском крае. Видеозапись опубликована в телеграм-канале «Военный обозреватель».

Видео снято с поискового вертолета. На кадрах видно, что истребитель упал в горной местности.

Напомним, военный самолет Су-35 потерпел крушение 31 июля. Истребитель выполнял учебно-тренировочный полет. Сразу после взлета возникли неполадки, и самолет разбился, причиной крушения стал отказ двигателя. Пилот катапультировался и остался жив.

Истребитель вылетел из аэропорта Дзёмги в Хабаровском крае и рухнул в 50 километрах от поселка Смирных на Сахалине.

Сразу после крушения сообщалось, что самолет упал в акватории Охотского моря.

Согласно информации на сайте «Рособоронэкспорта», многоцелевой сверхманевренный одноместный истребитель Су-35 предназначен для поражения воздушных, наземных и надводных целей противника, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования, а также для ведения воздушной разведки.

Су-35 оснащен уникальными бортовой радиолокационной системой управления, оптико-локационной станцией, бортовым комплексом обороны, способен управлять групповыми действиями авиации в воздухе, а также применять новейшие управляемые авиационные ракеты, обладает свойством сверхманевренности.