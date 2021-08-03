Опубликовано видео драки пассажиров самолета из-за откинутого сиденья

В США двое пассажиров накинулись друг на друга с кулаками в самолете из-за откинутого сиденья и попали на видео. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в воскресенье, 1 августа, на борту воздушного судна, следовавшего из Нового Орлеана в Остин. На опубликованных кадрах видно, как сперва мужчины угрожают друг другу словесно, а затем начинают бить друг друга по спине и животу, задевая при этом других людей.