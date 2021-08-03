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Жесткое задержание ребенка на роликах в ТРЦ Екатеринбурга сняли на видео

Алевтина Жаркова
1 час назад

В торговом центре Екатеринбурга охранник и уборщица жестко задержали ребенка на роликовых коньках. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъём», опубликовавший снятые очевидцами кадры происшествия.

Свидетели инцидента считают, что сотрудники ТРЦ «Академический», пытаясь остановить мальчика на роликах, превысили свои полномочия. Уборщица повалила ребенка на пол, а работник службы охраны силой отвел его к лифту. Перед этим юному посетителю были сделаны замечания, его просили снять роликовые коньки, но тот проигнорировал требования взрослых. По факту случившегося полиция проводит проверку.

Происшествия,Видео,Екатеринбург,
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