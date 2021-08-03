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Последствия смерча в Тверской области запечатлели на видео

Алевтина Жаркова
1 час назад

Последствия пронесшегося в Тверской области смерча запечатлела на видео местная жительница. Запись публикует RT.

На снятых кадрах видны разрушенные ураганом жилые постройки, поваленные и сломанные деревья.

«Такого кромешного ада вживую никогда не видела», — рассказала автор видео.

Жертвами обрушившейся на Андреаполь и Осташковский район стихии стали три человека, в том числе ребенок. Еще 15 человек пострадали. Глава региона Игорь Руденя поручил приобрести жилье для тех, чьи дома были разрушены во время смерча.

Происшествия,Погода,Видео,Игорь Руденя,Тверская Область,
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