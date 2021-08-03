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В полиэтилене под землей: опознаны найденные в Ленобласти мумифицированные останки мужчины

Елена Прошина
37 минут назад

Личность погибшего, найденного на участке дома в поселке Липовка Выборского района Ленобласти, установлена. Им оказался пропавший девять лет назад предприниматель Сергей Величко.

В полиэтилене под землей: опознаны найденные в Ленобласти мумифицированные останки мужчины
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», бизнесмен исчез в разгар новогодних праздников в 2012 году. По словам друзей, он ушел на озеро в одиночестве и не вернулся к ним. Причем версия у всех, кто находился вечеринке, сходится.

Напомним, что мужчина обнаружил труп в гараже своего участка, который купил шесть лет назад. Сосед владельца опознал в нем своего брата – он понял это по одежде и отсутствующим на руке пальцам.

При этом многое указывает на насильственную смерть – тело было замотано в полиэтилен и закопано на 40 см вглубь земли.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Труп со следами мумификации направили в морг для установления причин смерти. Всех участников вечеринки сейчас допрашивают.

Происшествия,Сергей Величко,Ленинградская Область,
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