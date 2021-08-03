В дагестанском селе Агвали камнепад едва не убил местного жителя. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA, опубликовавший видео инцидента.
Огромные валуны обрушились на автомобильную заправку в тот момент, когда мужчина находился в кузове грузовика. К счастью, он успел пригнуться и чудом не пострадал. В результате происшествия повреждения получило здание АЗС.
В начале августа туристы из Мурманска попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии. Альпинистов с травмами различной степени тяжести эвакуировали на вертолете МЧС.