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Появилось видео обрушившегося на мужчину камнепада в Дагестане

Алевтина Жаркова
20 минут назад

В дагестанском селе Агвали камнепад едва не убил местного жителя. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA, опубликовавший видео инцидента.

Огромные валуны обрушились на автомобильную заправку в тот момент, когда мужчина находился в кузове грузовика. К счастью, он успел пригнуться и чудом не пострадал. В результате происшествия повреждения получило здание АЗС.

В начале августа туристы из Мурманска попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии. Альпинистов с травмами различной степени тяжести эвакуировали на вертолете МЧС.

Происшествия,Видео,МЧС,Республика Дагестан,
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