На экс-главу «Российского Красного Креста» завели дело

«Следователями возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц, входящих в руководство общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», среди которых задержанная в мае этого года с поличным при получении взятки председатель организации Лукутцова», – говорится в документе, передает ТАСС.