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На экс-главу «Российского Красного Креста» завели дело

Деловая газета "Взгляд"иещё 5
47 минут назад

Против экс-председателя общественной организации «Российский Красный Крест» Раисы Лукутцовой возбудили дело о мошенничестве, сообщил в письме на имя главы СК Александра Бастрыкина руководитель московского отделения организации, адвокат Игорь Трунов.

На экс-главу «Российского Красного Креста» завели дело
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Следователями возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц, входящих в руководство общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», среди которых задержанная в мае этого года с поличным при получении взятки председатель организации Лукутцова», – говорится в документе, передает ТАСС.

По версии следствия, Лукутцова и другие лица причастны к хищению имущества РКК – продажей по заниженной цене подмосковного санатория «Дружба».

Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

«Мы также просим главу СК Александра Бастрыкина взять под свой особый контроль расследование всех преступлений, среди которых попытка продажи имущества «Дружбы» в рамках дела о банкротстве организации», – указал в письме Трунов.

Сейчас РКК возглавляет 25-летний Павел Савчук.

Происшествия,Павел Савчук,Игорь Трунов,Александр Бастрыкин,СКР,ИТАР-ТАСС,
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