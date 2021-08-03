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Дом похитителя 12-летней девочки на Алтае показали на видео

Алевтина Жаркова
58 минут назад

Жителя Бийского района Алтайского края объявили в федеральный розыск. Мужчина подозревается в похищении 12-летней школьницы, которое было совершено 31 июля у реки Бия.

Видео с места происшествия во дворе подозреваемого появилось в распоряжении телеканала «360». По данным следствия, он держал девочку в подвале собственного дома на протяжении нескольких дней. Через некоторое время похититель отпустил школьницу, и она смогла самостоятельно вернуться домой. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Происшествия,Криминал,Видео,Алтайский Край,Алтай,
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