Жителя Бийского района Алтайского края объявили в федеральный розыск. Мужчина подозревается в похищении 12-летней школьницы, которое было совершено 31 июля у реки Бия.

Видео с места происшествия во дворе подозреваемого появилось в распоряжении телеканала «360». По данным следствия, он держал девочку в подвале собственного дома на протяжении нескольких дней. Через некоторое время похититель отпустил школьницу, и она смогла самостоятельно вернуться домой. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.