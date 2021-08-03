В Ижевске задержали местную жительницу, которая занималась изготовлением и сбытом поддельных справок о ПЦР-тестах на коронавирус. Видео оперативного мероприятия публикует Telegram-канал «Пресс-Хата».

20-летняя девушка печатала фиктивные документы на обычном принтере, который находился на съемной квартире. Липовые справки о проведенных ПЦР-тестах и наличии антител к коронавирусной инфекции обходились покупателям от 1,5 до 2 тысяч рублей. Сейчас горе-предпринимательнице грозит лишение свободы до двух лет.