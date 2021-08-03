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Железнодорожник избил коллегу ломом по голове в Москве

Мослента
4 часа назад

Рабочий-железнодорожник избил коллегу железным ломом после словесной перепалки. Об этом во вторник, 3 августа, сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Железнодорожник избил коллегу ломом по голове в Москве
Фото: Олег Харсеев / КоммерсантъОлег Харсеев / Коммерсантъ

Пострадавшим оказался 42-летний рабочий из Рязанской области. Потасовка произошла в Индустриальном переулке Москвы. Медработники диагностировали сотрясение мозга и закрытый перелом левой ключицы.

По данным следствия, во время рабочего дня железнодорожник поссорился с коллегой. После этого тот нанес ему несколько ударов ломом по голове.

В настоящее время подозреваемый задержан. Полицейские выясняют детали произошедшего конфликта.

Ранее в Москве госпитализировали пенсионера после того, как его жестоко избил неизвестный. Он проломил пожилому москвичу основание черепа. У потерпевшего диагностировали перелом скулы. Инцидент произошел на Луховицкой улице. Полиция задержала напавшего на пенсионера мужчину — им оказался 40-летний монтажник.

Происшествия,МВД,АГН "Москва",Москва,
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