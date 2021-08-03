В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Россиянин поссорился с другом и забил его до смерти

Lenta.ru
37 минут назад

В Приморском крае задержан подозреваемый в убийстве друга россиянин. Об этом во вторник, 3 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Россиянин забил до смерти друга во время распития спиртного
Фото: ТАССТАСС

По данным следствия, 30 июля в частном доме города Партизанска двое друзей распивали спиртные напитки. В ходе общения между ними возник спор, переросший в конфликт с рукоприкладством. В результате 33-летний подозреваемый схватил обух топора и начал бить потерпевшего по голове, после чего он подобрал табуретку и продолжил избиение. Потерпевший получил не менее 20 ударов. Полученные травмы оказались смертельны.

Депутаты предложили запретить тратить детские пособия на алкоголь

Желая избежать возможных проблем с законом, подозреваемый унес тело друга в лес и там забросал его ветками, а после вернулся домой и продолжил застолье в забрызганном кровью помещении. Когда тело мужчины было обнаружено, начались оперативно-следственные мероприятия, в ходе которых подозреваемого задержали. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

26 июля сообщалось, что в Санкт-Петербурге спортсмены помогли спастись женщине, которую преследовал мужчина с топором.

Происшествия,СКР,Приморский Край,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители