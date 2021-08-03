Россиянин забил до смерти друга во время распития спиртного

В Приморском крае задержан подозреваемый в убийстве друга россиянин. Об этом во вторник, 3 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

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По данным следствия, 30 июля в частном доме города Партизанска двое друзей распивали спиртные напитки. В ходе общения между ними возник спор, переросший в конфликт с рукоприкладством. В результате 33-летний подозреваемый схватил обух топора и начал бить потерпевшего по голове, после чего он подобрал табуретку и продолжил избиение. Потерпевший получил не менее 20 ударов. Полученные травмы оказались смертельны.

Желая избежать возможных проблем с законом, подозреваемый унес тело друга в лес и там забросал его ветками, а после вернулся домой и продолжил застолье в забрызганном кровью помещении. Когда тело мужчины было обнаружено, начались оперативно-следственные мероприятия, в ходе которых подозреваемого задержали. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.