В американском штате Монтана олени оказались в огненной ловушке. Об этом сообщает Telegram-канал Life SHOT, опубликовавший видео происшествия. На кадрах животные мечутся вдоль забора из колючей проволоки, а за ними бушует пламя.
В округе Биг-Хорн, где сейчас сражаются с природными пожарами, спасателям пришлось помогать оленям, попавшим в западню между забором и огнем. Пожарные двигались в сторону зверей, и в итоге им удалось оттеснить их в безопасную зону, уточняет канал.
В конце июля на западе США пожары охватили более 500 тысяч гектаров. В некоторых местах в Калифорнии пришлось тушить территорию с крыши движущегося поезда.