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Попавших в огненную западню оленей в США сняли на видео

Алевтина Жаркова
1 час назад

В американском штате Монтана олени оказались в огненной ловушке. Об этом сообщает Telegram-канал Life SHOT, опубликовавший видео происшествия. На кадрах животные мечутся вдоль забора из колючей проволоки, а за ними бушует пламя.

В округе Биг-Хорн, где сейчас сражаются с природными пожарами, спасателям пришлось помогать оленям, попавшим в западню между забором и огнем. Пожарные двигались в сторону зверей, и в итоге им удалось оттеснить их в безопасную зону, уточняет канал.

В конце июля на западе США пожары охватили более 500 тысяч гектаров. В некоторых местах в Калифорнии пришлось тушить территорию с крыши движущегося поезда.

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