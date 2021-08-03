В американском штате Монтана олени оказались в огненной ловушке. Об этом сообщает Telegram-канал Life SHOT, опубликовавший видео происшествия. На кадрах животные мечутся вдоль забора из колючей проволоки, а за ними бушует пламя.

В округе Биг-Хорн, где сейчас сражаются с природными пожарами, спасателям пришлось помогать оленям, попавшим в западню между забором и огнем. Пожарные двигались в сторону зверей, и в итоге им удалось оттеснить их в безопасную зону, уточняет канал.