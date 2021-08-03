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Опубликовано видео с места потасовки в Парке Горькова в День ВДВ

Алевтина Жаркова
1 час назад

В Парке Горького после потасовки с десантниками в День ВДВ прошли задержания. Видео с места событий публикует Telegram-канал «Москва 24».

Уточняется, что конфликт возник между активистами движения «Лев против», выступающего против распития спиртных напитков в общественных местах, и праздновавшими десантниками. Разнимать участников драки пришлось сотрудникам ОМОН.

День десантника отмечается 2 августа на основании Указа Президента России 2006 года. В минувшем году Воздушно-десантным войскам России исполнилось 90 лет.

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