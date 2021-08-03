В Парке Горького после потасовки с десантниками в День ВДВ прошли задержания. Видео с места событий публикует Telegram-канал «Москва 24».

Уточняется, что конфликт возник между активистами движения «Лев против», выступающего против распития спиртных напитков в общественных местах, и праздновавшими десантниками. Разнимать участников драки пришлось сотрудникам ОМОН.