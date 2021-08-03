Туристки в Сочи закатили скандал полицейским во время задержания и попали на видео

В районе морпорта произошёл скандал между отдыхающими девушками и транспортной полицией. Инцидент произошел в середине июля, но видео появилось в сети только сейчас.
На кадрах видно, как девушки в агрессивной манере разговаривают с правоохранителями, на что полицейские также отвечают агрессией, пригрозившись выбросить хулиганок в воду.
«К сотрудникам обратились граждане с просьбой успокоить двух отдыхающих, которые распивали спиртные напитки и выражались нецензурной бранью. Гражданок сопроводили в дежурную часть для составления административного материала по статье о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти.В то же время действиям сотрудников транспортной полиции будет дана правовая оценка» - рассказали в Управлении на транспорте по Южному федеральному округу.