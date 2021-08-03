Место аварии с автобусом в Турции сняли на видео

В провинции Анталья в районе города Манавгат перевозивший россиян автобус попал в ДТП, есть жертвы. Видео с места аварии опубликовано в telegram-канале «Москва 24».

На кадрах видно, как пострадавших пассажиров грузят в машины скорой помощи, также запечатлены последствия столкновения автобуса.

Сообщается, что в транспортном средстве находилось 22 гражданина России. По последним данным трое погибли, пятеро находятся в тяжёлом состоянии, ещё двое - в реанимации. Большинство туристов были их Самарской области. По неподтвержнённой информации водитель не справился с управлением.