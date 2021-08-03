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Неизвестные мужчины отхлестали крапивой двух связанных девушек и попали на видео

Александр Кузьмин
57 минут назад

В Томске неизвестные мужчины связали двух девушек, раздели их и отхлестали крапивой. Видео удивило пользователей социальных сетей.

На кадрах, снятых очевидцами видно, как на крыльце малоэтажного дома стоят две девушки, из руки привязаны верёвками к опорам крыльца. К ним подходят двое мужчин, снимают штаны и начинают порку кустами крапивы. Ещё несколько мужчин снимают это действие на камеры мобильных телефонов.

Полиция Томска выясняет обстоятельства случившегося. О состоянии девушек и причинах этого инцидента информации нет.

Происшествия,Видео,Томск,
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