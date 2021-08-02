По дороге в аэропорт: в ДТП в Анталье погибли четыре россиянина

Число погибших в ДТП с автобусом в Турции россиян выросло до четырех человек. Об этом агентству РИА «Новости» сообщили в туроператоре «Интурист».

Генконсульство России в Анталье подтвердило гибель россиян в ДТП с туристическим автобусом в Турции.

Пять человек получили тяжелые ранения, двое из них находятся в реанимации.

Авария произошла в районе Сиде в провинции Анталья, автобус вез туристов из Манавгата в аэропорт Антальи.

По неизвестной причине автобус врезался в бетонное ограждение на трассе и перевернулся.

Пострадавших отправили в близлежащие больницы.

Всего в автобусе находились 22 российских туриста.

«По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось», - рассказали в генконсульстве.

На место аварии выехал сотрудник российской дипмиссии.

В консульстве принесли соболезнования родным и близким погибших туристов.