По дороге в аэропорт: в ДТП в Анталье погибли четыре россиянина

Число погибших в ДТП с автобусом в Турции россиян выросло до четырех человек. Об этом агентству РИА «Новости» сообщили в туроператоре «Интурист».
Генконсульство России в Анталье подтвердило гибель россиян в ДТП с туристическим автобусом в Турции.
Пять человек получили тяжелые ранения, двое из них находятся в реанимации.
Авария произошла в районе Сиде в провинции Анталья, автобус вез туристов из Манавгата в аэропорт Антальи.
По неизвестной причине автобус врезался в бетонное ограждение на трассе и перевернулся.
Пострадавших отправили в близлежащие больницы.
Всего в автобусе находились 22 российских туриста.
«По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось», - рассказали в генконсульстве.
На место аварии выехал сотрудник российской дипмиссии.
В консульстве принесли соболезнования родным и близким погибших туристов.
По информации СМИ, ехавшие в автобусе туристы должны были вылететь рейсом ZF 6394 в Самару в 21:50.