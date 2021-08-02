В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

"Покажи свой жетон!": туристки в Сочи устроили скандал во время задержания

Вероника Полынина
22 минуты назад

Сочинские полицейские обматерили туристок в районе Морпорта, сообщает «Подъем».

Инцидент произошел 11 июля, но видео конфликта попало в Сеть только недавно.

В Управлении на транспорте по Южному федеральному округу рассказали, что отдыхающие распивали спиртные напитки в районе яхтенного причала и нецензурно выражались. Очевидцы обратились в полицию с просьбой утихомирить женщин.

«Это ад»: Туристы поделились впечатлениями с пляжа в Сочи

Когда правоохранители подошли к нарушительницам спокойствия, те продолжили вести себя вызывающе и начали предъявлять претензии сотрудникам правопорядка.

В частности, женщины обратили внимание, что полицейские подошли к ним без масок, не представились, не показали документы. Кроме того, у одного из полицейских на рубашке не оказалось жетона.

После вопроса о значке один из правоохранителей потерял самообладание, начал отвечать женщинам матом и пригрозил выбросить их в воду.

В результате женщин в наручниках сопроводили в дежурный отдел полиции. На туристок завели административное дело о мелком хулиганстве и неповиновении представителям власти.

После того, как запись конфликта попала в Сеть, в отношении полицейских была начата проверка.

«Противоправные действия гражданок были пресечены, их сопроводили в дежурную часть для составления административного материала по статье о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти. В то же время действиям сотрудников транспортной полиции будет дана правовая оценка. Поручено проведение служебной проверки», - сообщили в управлении.

Происшествия,Видео,Сочи,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители