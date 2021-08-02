"Покажи свой жетон!": туристки в Сочи устроили скандал во время задержания

Сочинские полицейские обматерили туристок в районе Морпорта, сообщает «Подъем».

Инцидент произошел 11 июля, но видео конфликта попало в Сеть только недавно.

В Управлении на транспорте по Южному федеральному округу рассказали, что отдыхающие распивали спиртные напитки в районе яхтенного причала и нецензурно выражались. Очевидцы обратились в полицию с просьбой утихомирить женщин.

Когда правоохранители подошли к нарушительницам спокойствия, те продолжили вести себя вызывающе и начали предъявлять претензии сотрудникам правопорядка.

В частности, женщины обратили внимание, что полицейские подошли к ним без масок, не представились, не показали документы. Кроме того, у одного из полицейских на рубашке не оказалось жетона.

После вопроса о значке один из правоохранителей потерял самообладание, начал отвечать женщинам матом и пригрозил выбросить их в воду.

В результате женщин в наручниках сопроводили в дежурный отдел полиции. На туристок завели административное дело о мелком хулиганстве и неповиновении представителям власти.

После того, как запись конфликта попала в Сеть, в отношении полицейских была начата проверка.