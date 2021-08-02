Избившую слабослышащего таксиста из-за денег россиянку показали  на видео

В городе Энгельс Саратовской области россиянка избила слабослышащего водителя такси, потому что он повысил цену поездки из-за большого количества людей в автомобиле. Видео опубликовал Telegram-канал Life-SHOT.

На кадрах слышно, как женщина кричит на водителя такси, который заявляет, что поездка будет стоить 180 рублей вместо заявленных 156. Цена повысилась из-за того, что в машине оказалось много пассажиров. Россиянка приказным тоном говорит водителю начать поездку и отказывается доплачивать 24 рубля.