Boeing 777 совершил аварийную посадку в Израиле

Пассажирский Boeing 777-200 американской авиакомпании American Airlines, выполнявший рейс из Майями (штат Флорида, США ) в Тель-Авив со 183 пассажирами и семью членами экипажа на борту, совершил в понедельник аварийную посадку в аэропорту Бен-Гурион близ Тель-Авива из-за проблем с шасси. Об этом сообщает государственная израильская радиостанция Kan , отмечая, что пострадавших в результате инцидента нет.

По данным радиостанции, вслед за получением от пилотов сигнала о проблемах с покрышкой одного из колес правой стойки самолета в аэропорту был введен в действие режим чрезвычайной ситуации. К взлетной полосе были направлены десятки автомобилей скорой помощи и несколько пожарных расчетов. Самолет перед заходом на посадку сделал над аэропортом круг на малой высоте, чтобы инспекторы могли осмотреть проблемное шасси.