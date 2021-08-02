Экс-сотрудницу банка в Москве осудили по делу о хищении 190 млн

Черемушкинский районный суд столицы вынес приговор по делу 50-летней москвички Натальи Ципиновой, признанной виновной в 40 эпизодах присвоения в составе организованной группы в крупном и особо крупном размерах. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

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Как выяснили следствие и суд, в 2013 году Ципинова после назначения на должность начальника отдела кассовых операций одного из коммерческих банков вошла в состав организованной группы, созданной управляющей филиалом, чье уголовное дело сейчас рассматривается судом в отдельном производстве, для хищения денег банка. Сообщники организовали оформление подложных договоров кредитования на бывших клиентов банка, а также на сотрудников юридических лиц, находившихся в их подчинении. Полученными по договорам средствами они распоряжались по своему усмотрению.

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«Согласно отведенной преступной роли, в период с 27 декабря 2013 года по 31 января 2018 года Ципинова подписывала фиктивные расходные кассовые ордера о выдаче денежных средств из кассы филиала от имени кассового работника, изымала из кассы наличные денежные средства и передавала их руководителю преступной группы. С целью сокрытия следов преступления Ципинова вносила в кассу полученные от руководителя преступной группы денежные средства в виде погашения процентов по кредитным договорам, а также вносила необходимые сведения о выдаче денежных средств в автоматизированную информационную систему банка», - сказали в пресс-службе.

В общей сложности участники преступной группы с участием Ципиновой похитили средства банка на общую сумму более 190,8 млн руб.

Прокурор заключил с Ципиновой досудебное соглашение о сотрудничестве, и ее уголовное дело рассмотрели в особом порядке уголовного судопроизводства. В отношении других участников организованной группы уголовные дела выделены в отдельные производства.

Суд приговорил Ципинову к четырем годам лишения свободы, отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. Женщину взяли под стражу. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск банка в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о взыскании с Ципиновой в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, более 172 млн руб.