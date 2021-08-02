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Опубликовано видео последствий аварии на Минской улице в Москве

Юрий Столбов
1 час назад

В Москве на Минской улице произошла авария с участием пяти автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса. Произошедшее сняли на видео очевидцы. Видео опубликовал телеканал"Москва 24".

По предварительным данным, водитель одного из автомобилей не справился с управлением и столкнулся с тремя другими машинами. Один автомобиль отбросило на встречную полосу, в результате чего произошло еще одно столкновение. При этом одна из машин опрокинулась на бок.

В ДТП пострадали три человека, у них диагностированы не тяжелые травмы. По факту аварии организована проверка. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Происшествия,Новости Москвы,Видео,Москва24,
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