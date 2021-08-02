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В России предотвратили переправку на Украину деталей для ракет

Ura.Ru
52 минуты назад

В России получил срок гражданин Укарины, пытавшийся переправить через границу детали для зенитно-ракетного комплекса. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

ФСБ предотвратила переправку на Украину деталей для ракет
Фото: официальный сайт Министерства обороны РФофициальный сайт Министерства обороны РФ

«Приговорен к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в материале ФСБ, в котором также уточняется, что мужчина пытался переправить на Украину головки самонаведения зенитно-ракетного комплекса.

Приговор вынесен Йошкар-Олинским городским судом. По версии российских силовиков, мужчина был связан со Службой безопасности Украины.

Происшествия,ФСИН,ФСБ,СБУ,Россия,Украина,
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