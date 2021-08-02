ФСБ предотвратила переправку на Украину деталей для ракет

«Приговорен к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в материале ФСБ, в котором также уточняется, что мужчина пытался переправить на Украину головки самонаведения зенитно-ракетного комплекса.