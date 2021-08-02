ФСБ предотвратила переправку на Украину деталей для ракет

В России получил срок гражданин Укарины, пытавшийся переправить через границу детали для зенитно-ракетного комплекса. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
«Приговорен к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в материале ФСБ, в котором также уточняется, что мужчина пытался переправить на Украину головки самонаведения зенитно-ракетного комплекса.
Приговор вынесен Йошкар-Олинским городским судом. По версии российских силовиков, мужчина был связан со Службой безопасности Украины.