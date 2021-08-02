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В охваченной пожарами Якутии запечатлели на видео исчезновение солнца

Алевтина Жаркова
1 час назад

В якутском селе днем пропало солнце. Житель села Кобяй запечатлел на камеру необычное явление, запись публикует Telegram-канал HUE.

Из-за охвативших регион лесных пожаров дым и пепел затянули небосвод и скрыли солнце, из-за чего все вокруг потемнело. С неба же, словно снег, падает пепел.

По данным ТАСС, за сутки в Якутии были ликвидированы 15 природных пожаров, общая площадь которых составила 61 тысячу гектар. Сложная ситуация по-прежнему сохраняется на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Нюрбинского, Олекминского и Сунтарского районов, там действуют 140 очагов возгорания.

Происшествия,Пожары,Видео,Республика Саха (Якутия),
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