Из-за охвативших регион лесных пожаров дым и пепел затянули небосвод и скрыли солнце, из-за чего все вокруг потемнело. С неба же, словно снег, падает пепел.

По данным ТАСС, за сутки в Якутии были ликвидированы 15 природных пожаров, общая площадь которых составила 61 тысячу гектар. Сложная ситуация по-прежнему сохраняется на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Нюрбинского, Олекминского и Сунтарского районов, там действуют 140 очагов возгорания.