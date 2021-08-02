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Россиянка запечатлела на видео взорвавшийся батон сахалинского завода

Алевтина Жаркова
1 час назад

Батон белого хлеба взорвался у россиянки в руках при его нарезке. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъём», опубликовавший снятое женщиной видео инцидента с изделием сахалинского хлебзавода.

Жительница Корсакова запечатлела на камеру часть нарезного батона, она уверяет, что продукт взорвался у нее под ножом.

«Осталась у меня попка от батона, я решила ее порезать и пожарить в яйцах. Девочки, я начала его резать, и у меня там что-то взорвалось. Это всё воняет порохом. А если бы у меня ребенок решил порезать хлеб?» – рассказала о произошедшем автор ролика.

Как уточняет «Подъём», в Долинском хлебокомбинате уже прокомментировали ситуацию. По результатам консультаций с электриками на предприятии пришли к выводу, что это могла быть «либо провокация, либо что-то попало при транспортировке».

Происшествия,Видео,
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