«Осталась у меня попка от батона, я решила ее порезать и пожарить в яйцах. Девочки, я начала его резать, и у меня там что-то взорвалось. Это всё воняет порохом. А если бы у меня ребенок решил порезать хлеб?» – рассказала о произошедшем автор ролика.