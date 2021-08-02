Появилось видео наезда полицейского авто на подростка в Иванове

В Иванове полицейский на служебной машине сбил подростка на переходе. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъём», в распоряжении которого оказалось видео дорожного происшествия.

Инцидент произошел 1 августа на нерегулируемом пешеходном переходе. 16-летняя девушка пересекала проезжую часть, когда управлявший транспортным средством сотрудник полиции совершил на нее наезд.