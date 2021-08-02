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Появилось видео наезда полицейского авто на подростка в Иванове

Алевтина Жаркова
28 минут назад

В Иванове полицейский на служебной машине сбил подростка на переходе. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъём», в распоряжении которого оказалось видео дорожного происшествия.

Инцидент произошел 1 августа на нерегулируемом пешеходном переходе. 16-летняя девушка пересекала проезжую часть, когда управлявший транспортным средством сотрудник полиции совершил на нее наезд.

Сейчас начальником УМВД России по Ивановской области назначена служебная проверка, в отношении водителя был составлен протокол об административном правонарушении. Уточняется, что после ДТП медицинская помощь девушке не потребовалась.

Происшествия,Видео,МВД,
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