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Опубликовано видео последствий пожаров в турецком Манавгате

Алевтина Жаркова
23 минуты назад

В результате пожаров в Турции погибли восемь человек, еще 845 пострадали. Снятое дроном видео последствий ЧП в Манавгате появилось в Telegram-канале «Бушующий мир». На кадрах запечатлены сгоревшие здания и жилые дома.

Ранее в СМИ сообщалось, что ответственность за пожары в стране взяла на себя признанная в Турции террористической организация «Дети огня», которая связана с рабочей партией Курдистана. Однако сейчас в качестве основных причин возникновения возгораний называются высокая температура и сильный ветер.

Происшествия,Видео,Турция,
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