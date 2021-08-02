Опубликовано видео последствий пожаров в турецком Манавгате

В результате пожаров в Турции погибли восемь человек, еще 845 пострадали. Снятое дроном видео последствий ЧП в Манавгате появилось в Telegram-канале «Бушующий мир». На кадрах запечатлены сгоревшие здания и жилые дома.

Ранее в СМИ сообщалось, что ответственность за пожары в стране взяла на себя признанная в Турции террористической организация «Дети огня», которая связана с рабочей партией Курдистана. Однако сейчас в качестве основных причин возникновения возгораний называются высокая температура и сильный ветер.