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Опубликовано видео ареста плававшего в бассейне аллигатора в США

Алевтина Жаркова
24 минуты назад

В США полиция арестовала аллигатора. Животное проникло на территорию одного из частных домов и решило принять водные процедуры в бассейне. На место происшествия вызвали полицейских.

Поскольку у стражей порядка не было разрешения на отлов диких зверей, они не отчаялись и обвинили крокодила в «нарушении общественного порядка», «купании нагишом в частном водоеме» и «сопротивлении полиции», после чего поймали хищника.

Когда один из правоохранителей нес «нарушителя» к машине, он заявил, что собирается назвать аллигатора Эммой.

Происшествия,Видео,Соединенные Штаты,
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