В США полиция арестовала аллигатора. Животное проникло на территорию одного из частных домов и решило принять водные процедуры в бассейне. На место происшествия вызвали полицейских.

Поскольку у стражей порядка не было разрешения на отлов диких зверей, они не отчаялись и обвинили крокодила в «нарушении общественного порядка», «купании нагишом в частном водоеме» и «сопротивлении полиции», после чего поймали хищника.