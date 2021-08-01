В Стамбуле пропал 20-летний российский турист

В Стамбуле пропал российский турист. 20-летний житель Санкт-Петербурга должен был вернуться домой три дня назад, однако до сих пор не выходил на связь. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press «Комсомольская правда» / Global Look Press

Родители молодого человека прилетели в Стамбул и подали заявление в местную полицию. В номере петербуржца в отеле обнаружили вещи, ноутбук и документы. Камеры видеонаблюдения зафиксировали туриста, когда он выходил из отеля Coskun House, однако, ночевать он не вернулся.

Студент из России прилетел в Стамбул в ночь на 16 июля. Он должен был сесть на обратный самолет вечером 29 июля и полететь в Вильнюс.