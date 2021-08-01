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Россиянка украла 40-килограммовое дерево и попала на видео

Юрий Столбов
38 минут назад

Жительница Екатеринбурга украла 40-килограммовое дерево из сада у Музея компьютеров и игр и попала в поле зрения видеокамер. Об этом сообщается на странице музея во «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, как россиянка идет по улице днем, неся растение в руках. «Удивило всех то, что кражу совершила хрупкая девушка, подняв почти 40 килограммов, и смелой походкой удалилась. Не остановила ее и информация о видеонаблюдении», — рассказали там.

В музее подчеркнули, что намерены найти дерево и наказать виновную. Там также попросили выйти на связь тех, кто опознал девушку, а также передать ей, что до понедельника, 2 августа, дерево необходимо вернуть на место.

Происшествия,Видео,Екатеринбург,
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