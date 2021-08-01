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Снос дома с подземной тюрьмой под Петербургом сняли на видео

Юрий Столбов
51 минуту назад

Во Всеволожском районе Ленинградской области снесли дом, под которыми находилась частная подземная тюрьма с крематорием. Об этом сообщает 47news.

По информации новостного портала, сделали это по просьбе номинального собственника участка Владислава Велесевича. «Ввиду отсутствия материальной возможности, прошу засыпать подвал и подвальное помещение, расположенные под домом на участке 95 ДНП "Лемболовская твердыня — 1" < > Также прошу их демонтировать», — говорится в его заявлении.

Отмечается, на допросах в качестве свидетеля мужчина рассказал, что на участке никогда не был и строительные работы не проводил, право собственности оформил по просьбе знакомого, который помогал человеку, умершему несколько лет назад.

Происшествия,Видео,Санкт-Петербург,Ленинградская Область,Всеволожск,
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