Снос дома с подземной тюрьмой под Петербургом сняли на видео

Во Всеволожском районе Ленинградской области снесли дом, под которыми находилась частная подземная тюрьма с крематорием. Об этом сообщает 47news.

По информации новостного портала, сделали это по просьбе номинального собственника участка Владислава Велесевича. «Ввиду отсутствия материальной возможности, прошу засыпать подвал и подвальное помещение, расположенные под домом на участке 95 ДНП "Лемболовская твердыня — 1" < > Также прошу их демонтировать», — говорится в его заявлении.