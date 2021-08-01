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В деле о гибели дочери Конкина появились новые подробности

Мослентаиещё 1
16 минут назад

Новые подробности появились в деле о смерти дочери актера Владимира Конкина Софии, которая почти год назад утонула в бассейне фитнес-центра «Джамп» в Москве. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщает «Московский комсомолец».

За 11 месяцев расследования правоохранительные органы пришли к выводу, что в фитнес-клубах должны быть медкабинеты с медработниками. Отмечается, что Конкина могла получить помощь еще в спортивном учреждении, однако из-за отсутствия специализированного кабинета сделать этого не смогла. В связи с этим на днях владелице клуба Анне Андриановой предъявили обвинение: следователи попросили суд об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий.

На данный момент обвиняемая не признает вину, указывая на то, что София скончалась в стенах больницы. По ходатайству защиты обвиняемой будет проведена экспертиза действий медиков.

В смерти дочери Конкина обнаружили "нестыковки"

ЧП произошло 22 сентября 2020 года. Тогда Софию Конкину еще живую доставили в больницу с предварительным диагнозом «утопление в пресной воде». В ходе расследования было установлено, что девушка перед посещением спортивного центра употребляла алкоголь. Также она часто жаловалась подругам на своего сожителя.

В рамках уголовного дела юрист со стороны Конкина подал иск с требованием возместить ущерб в сумме 11 миллионов рублей, которые отойдут дочери погибшей.

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