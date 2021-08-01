В Киеве мужчина объяснил стрельбу по прохожим «во имя Путина» шуткой

В Киеве задержали выходца из Донбасса, снявшего видеоролик со стрельбой из окна квартиры «во имя президента РФ Владимира Путина и ДНР». Об этом сообщает в Facebook патрульная полиция Киева.

«Нарушитель задержан. На Украине такое поведение недопустимо», — заявили в органах.

Инцидент произошел накануне. Поводом для задержания стал ролик в Telegram, которое задержанный отправил другу. После этого полицейские вычислили мужчину.

В ролике мужчина говорит, что стреляет во имя президента РФ Владимира Путина и ДНР. Пострадавших в ходе инцидента не было. Также полиция ничего не сообщает об оружии, из которого якобы велась стрельба.

Задержанный является жителем Марьинки. На допросе он сказал, что пошутил и не поддерживает и вообще не любит Россию, Путина и ДНР.

«Я считал, что это покажется смешным людям, с которыми я общался», - сказал он.