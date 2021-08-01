Полуголый украинец подрался с полицией на крыше дома и попал на видео

В Харькове 39-летний украинец забрался на крышу жилого дома, а позже подрался с правоохранителями, которые попытались его спустить. Видеозапись инцидента появилась в Telegram-канале издания Obozrevatel.

По данным портала, инцидент произошел в субботу, 31 июля. Местные жители заметили на крыш дома в частном секторе полуголого 39-летнего мужчину, который вел себя неадекватно, и вызвали полицию. Неизвестный оказал сопротивление патрульным и попытался прогнать их металлической палкой.