Полуголый украинец подрался с полицией на крыше дома и попал на видео

В Харькове 39-летний украинец забрался на крышу жилого дома, а позже подрался с правоохранителями, которые попытались его спустить. Видеозапись инцидента появилась в Telegram-канале издания Obozrevatel.
По данным портала, инцидент произошел в субботу, 31 июля. Местные жители заметили на крыш дома в частном секторе полуголого 39-летнего мужчину, который вел себя неадекватно, и вызвали полицию. Неизвестный оказал сопротивление патрульным и попытался прогнать их металлической палкой.
На записи видно, как правоохранители пытаются задержать буйного харьковчанина. Одного из силовиков мужчина сбросил с крыши постройки, другого избил, а затем попытался скрыться. Оба правоохранителя получили травмы и были госпитализированы.