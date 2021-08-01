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Полуголый украинец подрался с полицией на крыше дома и попал на видео

Юрий Столбов
41 минуту назад

В Харькове 39-летний украинец забрался на крышу жилого дома, а позже подрался с правоохранителями, которые попытались его спустить. Видеозапись инцидента появилась в Telegram-канале издания Obozrevatel.

По данным портала, инцидент произошел в субботу, 31 июля. Местные жители заметили на крыш дома в частном секторе полуголого 39-летнего мужчину, который вел себя неадекватно, и вызвали полицию. Неизвестный оказал сопротивление патрульным и попытался прогнать их металлической палкой.

На записи видно, как правоохранители пытаются задержать буйного харьковчанина. Одного из силовиков мужчина сбросил с крыши постройки, другого избил, а затем попытался скрыться. Оба правоохранителя получили травмы и были госпитализированы.

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