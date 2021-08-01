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Житель Донбасса стрелял по прохожим в Киеве «во имя России»

Lenta.ru
29 минут назад

Национальная полиция Киева задержала выходца из Донбасса, который стрелял по прохожим из окна жилого дома. Сообщение об этом появилось на странице ведомства в Facebook.

Житель Донбасса устроил стрельбу по прохожим в Киеве
Фото: ReutersReuters

Инцидент произошел в субботу, 31 июля. Поводом для разбирательства стало видео, которое мужчина отправил своему другу в Telegram. В ролике он называет людей, по которым открывает огонь из окна киевской многоэтажки, хохлами и утверждает, что будет их убивать во имя России и ее президента Владимира Путина.

Полиция вычислила стрелка и пришла к нему домой. Она не уточнила, было ли оружие мужчины боевым и пострадал кто-либо из-за его действий. На допросе он заявил, что является уроженцем города Марьинка в Донецкой области, и записал ролик в шутку. Опасности, по его словам, стрельба ни для кого не представляла.

«Я просто хотел создать провокацию с человеком, которым общался», — заявил задержанный.

Он также открестился от поддержки России и самопровозглашенных республик Донбасса, пояснив что лишь захотел повеселить знакомых.

«Нарушитель задержан. В Украине такое поведение недопустимо», — говорится в сообщении полиции.

Было ли возбуждено уголовное дело против стрелка, пока не сообщается.

Ранее в Киеве 27-летний украинец попытался сжечь автобус с пассажирами, бросив в него бутылку с зажигательной смесью. Свой поступок он объяснил усталостью от «надоевших людей» и решением «всех их убить». Из-за его действий пострадала одна женщина, остальные пассажиры серьезных травм и ожогов не получили.

Происшествия,Владимир Путин,Киев,Россия,
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