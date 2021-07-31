Три пули в грудь: застрелен друг рэпера Тупака

Рэпер Gonzoe (Роналд Мур) погиб в результате смертельного ранения возле заправочной станции в Сиэтле, штат Вашингтон, сообщает TMZ. Сообщается, что 45-летний музыкант получил три выстрела в грудь и был доставлен в медицинский центр, где вскоре скончался.

Фото: imgonzoe/Instagram imgonzoe/Instagram

Предположительно, в него стреляли, когда он еще был за рулем - полицейские обнаружили в этом районе машину, изрешеченную пулями. Возможно, он вышел из автомобиля, дошел до заправки и потерял сознание. По данным полиции, об убийцах пока ничего не известно.

У Gonzoe было более десяти сольных проектов. Известно, что рэпер получил свое прозвище от своего друга, знаменитого музыканта и актера Тупака Шакура - 2pac (имя при рождении - Лесэйн Пэриш Крукс).