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Застрелен рэпер, который был другом Тупака

Газета.Ru
1 час назад

Рэпер Gonzoe (Роналд Мур) погиб в результате смертельного ранения возле заправочной станции в Сиэтле, штат Вашингтон, сообщает TMZ. Сообщается, что 45-летний музыкант получил три выстрела в грудь и был доставлен в медицинский центр, где вскоре скончался.

Три пули в грудь: застрелен друг рэпера Тупака
Фото: imgonzoe/Instagramimgonzoe/Instagram

Предположительно, в него стреляли, когда он еще был за рулем - полицейские обнаружили в этом районе машину, изрешеченную пулями. Возможно, он вышел из автомобиля, дошел до заправки и потерял сознание. По данным полиции, об убийцах пока ничего не известно.

У Gonzoe было более десяти сольных проектов. Известно, что рэпер получил свое прозвище от своего друга, знаменитого музыканта и актера Тупака Шакура - 2pac (имя при рождении - Лесэйн Пэриш Крукс).

Тупак был застрелен в Лос-Анджелесе в 1996 году. Его убийство до сих пор остается нераскрытым. Gonzoe был участником коллектива Kausian, популярного в 90-е. Их товарищем был Ice Cube (О'Шиа Джексона) - еще один известный американский рэпер, режиссер и композитор, один из первопроходцев гангста-рэпа, бывший член легендарной х-хоп группы N.W.A. Раннее правительство США продало единственную копию альбома хип-хоп группы Wu-Tang Clan за долги.

Происшествия,Шоу-бизнес,Сиэтл,
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