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Начато расследование гибели российской семьи после вакцинации

Майк Габриелян
1 час назад

Росздравнадзор начал проверку из-за смерти трех членов семьи в Краснодарском крае. О проверке сообщается на сайте федеральной службы.

Начато расследование гибели российской семьи после вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По поручению Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко Территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю проверит распространенную в социальных сетях информацию о том, что в регионе семья из 4 человек, якобы, пострадала после вакцинации от коронавирусной инфекции», - сказано в сообщении.

Семья жила на хуторе Ленина в пригороде Краснодара. По словам родни, отец, мать, бабушка и дедушка 13-летней школьницы сделали прививку в один день. Впоследствии отец, мать и бабушка были госпитализированы и умерли друг за другом. Это произошло с 16 по 26 июля. Дедушка сейчас находится в реанимации. При этом у умерших якобы был медотвод из-за сахарного диабета.

Опеку над ставшей сиротой девочкой в срочном порядке оформила тетя. В местных соцсетях для неё собирают деньги.

В пресс-службе администрации Краснодарского края заявили, что до завершения проверки Росздравнадзора преждевременно делать какие-либо выводы.

«Мы сами ждем результатов», - отметили чиновники в интервью изданию «Подъем».

Происшествия,Михаил Мурашко,Росздравнадзор,Краснодарский Край,Россия,
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