В Перми напали на журналистку «России 1»

В Перми группа людей напала на журналистку телеканала «Россия 1» Марину Печенову.

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Пострадавшая рассказала, что гуляла вечером с собакой и познакомилась с компанией парней. Девушка пообщалась с ними, они вызвались сопроводить ее, а затем неожиданно напали.

«Ребята вроде адекватно выглядели. Но вдруг они напали на меня и отобрали телефон», — сообщила Марина Печенова в Instagram.

Один из парней положил телефон в карман. Печенова пыталась отобрать гаджет у грабителя, но в ходе стычки получила травмы. По словам девушки, на теле у нее остались синяки, повреждена рука: один палец, предположительно, вывихнут.