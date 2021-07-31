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В Перми напали на журналистку «России 1»

Майк Габриелян
41 минуту назад

В Перми группа людей напала на журналистку телеканала «Россия 1» Марину Печенову.

В Перми напали на журналистку «России 1»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пострадавшая рассказала, что гуляла вечером с собакой и познакомилась с компанией парней. Девушка пообщалась с ними, они вызвались сопроводить ее, а затем неожиданно напали.

«Ребята вроде адекватно выглядели. Но вдруг они напали на меня и отобрали телефон», — сообщила Марина Печенова в Instagram.

Один из парней положил телефон в карман. Печенова пыталась отобрать гаджет у грабителя, но в ходе стычки получила травмы. По словам девушки, на теле у нее остались синяки, повреждена рука: один палец, предположительно, вывихнут.

В мае сообщалось о конфликте жены актера Полицеймако с журналисткой Первого канала.

Происшествия,Пермь,
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