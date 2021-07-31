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Названа причина продажи двух квартир арестованного Хованского

Lenta.ruиещё 2
29 минут назад

Возлюбленная блогера Юрия Хованского, арестованного по делу об оправдании терроризма, Мария назвала причину продажи двух его квартир. Ее слова приводит РЕН ТВ.

"Они засвечены": девушка Хованского о продаже квартир
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Девушка отметила, что после обысков находиться в квартирах Хованского небезопасно.

«Квартиры были засвечены в интернете, а Юра переживал за свою конфиденциальность. К тому же, все фотографии из интерьера квартиры были опубликованы, и Юра считает, что не совсем безопасно там находиться», — добавила она.

Кроме того, Мария сказал, что вырученные от продажи недвижимости деньги могут пойти на услуги адвокатов.

Ранее возлюбленная Хованского подтвердила, что квартиры выставили на продажу с его разрешения. При этом пока никто из потенциальных покупателей не приходил на просмотр объектов.

Стоимость одной квартиры площадью почти 127 квадратных метров составляет 45 миллионов рублей. В ней находятся рабочий кабинет, вместительная гардеробная, два санузла, гостиная с лоджией, кухня и спальня. Вместе с квартирой также продается и парковочное место. На территории жилого комплекса размещены «живописный зеленый дворик с прудом, фонтаном и детской площадкой». Второй объект оценивается в 15 миллионов.

Происшествия,Юрий Хованский,РЕН ТВ,
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