"Они засвечены": девушка Хованского о продаже квартир

Возлюбленная блогера Юрия Хованского, арестованного по делу об оправдании терроризма, Мария назвала причину продажи двух его квартир. Ее слова приводит РЕН ТВ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Девушка отметила, что после обысков находиться в квартирах Хованского небезопасно.

«Квартиры были засвечены в интернете, а Юра переживал за свою конфиденциальность. К тому же, все фотографии из интерьера квартиры были опубликованы, и Юра считает, что не совсем безопасно там находиться», — добавила она.

Кроме того, Мария сказал, что вырученные от продажи недвижимости деньги могут пойти на услуги адвокатов.

Ранее возлюбленная Хованского подтвердила, что квартиры выставили на продажу с его разрешения. При этом пока никто из потенциальных покупателей не приходил на просмотр объектов.