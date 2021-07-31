"Они засвечены": девушка Хованского о продаже квартир

Возлюбленная блогера Юрия Хованского, арестованного по делу об оправдании терроризма, Мария назвала причину продажи двух его квартир. Ее слова приводит РЕН ТВ.
Девушка отметила, что после обысков находиться в квартирах Хованского небезопасно.
«Квартиры были засвечены в интернете, а Юра переживал за свою конфиденциальность. К тому же, все фотографии из интерьера квартиры были опубликованы, и Юра считает, что не совсем безопасно там находиться», — добавила она.
Кроме того, Мария сказал, что вырученные от продажи недвижимости деньги могут пойти на услуги адвокатов.
Ранее возлюбленная Хованского подтвердила, что квартиры выставили на продажу с его разрешения. При этом пока никто из потенциальных покупателей не приходил на просмотр объектов.
Стоимость одной квартиры площадью почти 127 квадратных метров составляет 45 миллионов рублей. В ней находятся рабочий кабинет, вместительная гардеробная, два санузла, гостиная с лоджией, кухня и спальня. Вместе с квартирой также продается и парковочное место. На территории жилого комплекса размещены «живописный зеленый дворик с прудом, фонтаном и детской площадкой». Второй объект оценивается в 15 миллионов.