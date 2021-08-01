Грецию охватили пожары

Жители третьего по величине города Греции Патрас пострадали от масштабных лесных пожаров, которые подошли вплотную к домам. Об этом пишет английское издание Al Arabia.

Фото: @TRTWorldNow / Twitter @TRTWorldNow / Twitter

В городе сгорело около дюжины домов, пять человек попали в больницы с отравлением угарным газом. Мобилизованы дополнительные подразделения спецслужб. Пожары охватили полуостров Пелопонесс, властям пришлось перекрыть транспортное сообщение между ним и континентальной частью Греции.

Как сообщается в Twitter издания TRT World Now, в стране насчитываются десятки лесных пожаров. В частности, за последние 24 часа спецслужбы зафиксировали 56 очагов возгорания.

Российское посольство в Греции сообщает в Twitter, что к тушению огня подключились российские специалисты и самолет-амфибия BE-200 ES. Он работает в регионе Аттика, где также фиксируются лесные пожары.