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Грецию охватили десятки лесных пожаров

Lenta.ruиещё 24
42 минуты назад

Жители третьего по величине города Греции Патрас пострадали от масштабных лесных пожаров, которые подошли вплотную к домам. Об этом пишет английское издание Al Arabia.

Грецию охватили пожары
Фото: @TRTWorldNow / Twitter@TRTWorldNow / Twitter

В городе сгорело около дюжины домов, пять человек попали в больницы с отравлением угарным газом. Мобилизованы дополнительные подразделения спецслужб. Пожары охватили полуостров Пелопонесс, властям пришлось перекрыть транспортное сообщение между ним и континентальной частью Греции.

Как сообщается в Twitter издания TRT World Now, в стране насчитываются десятки лесных пожаров. В частности, за последние 24 часа спецслужбы зафиксировали 56 очагов возгорания.

Отдыхающие в Турции россияне рассказали о пожарах и эвакуации

Российское посольство в Греции сообщает в Twitter, что к тушению огня подключились российские специалисты и самолет-амфибия BE-200 ES. Он работает в регионе Аттика, где также фиксируются лесные пожары.

В конце июля масштабные лесные пожары также захватили территорию Турции. Огонь добрался до туристических регионов Анталья, Бодрум и Мармарис. По словам главы Минздрава республики Фахреттина Коджа, из-за пожаров пострадали более 400 человек.
Происшествия,Пожар во Владимире,Греция,
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