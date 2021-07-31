Отец убитой под Самарой школьницы рассказал подробности трагедии

Отец 15-летней школьницы, убитой в Самарской области, рассказал "Известиям" подробности произошедшего.

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По его словам, в десять часов вечера его дочь пришла домой и предупредила, что отлучится на полчаса. Однако в указанное время девочка не вернулась, и к полуночи отец начал звонить ей, но трубку никто не взял. После часа ночи отец начал волноваться. А в два часа к нему приехали полицейские и сообщили, что обнаружили тело его дочери.

Он рассказал, что воспитывал дочь сам, так как мама девочки умерла несколько лет назад из-за онкологического заболевания. По словам отца, дочь была "последним, что у него было в жизни".

Тело девочки с признаками насильственной смерти и множественными телесными повреждениями нашли вечером 29 июля у забора одного из домов в поселке Петра Дубрава Волжского района. Было возбуждено уголовное дело. В убийстве частично признал вину подполковник полиции Антон Безчетвертев. Его уволили по дискредитирующим обстоятельствам. Суд арестовал обвиняемого на два месяца.

Основная версия расследования подразумевает, что экс-полицейский сбил девушку на автомобиле, после чего решил скрыть факт ДТП и нанес ей смертельные удары ножом. По другой версии, женатый Безчетвертев мог убить школьницу, так как испугался, что она предаст огласке их любовную связь. В СУ СК по Самарской области опровергают близкие отношения обвиняемого с убитой.