В Воркуте водитель «десятки» (ВАЗ 2110) попытался скрыться от полицейских и прокатил на капоте одного из них. Случившееся попало на видео, ролик опубликован в Telegram-канале Life Shot в субботу, 31 июля.

Сначала Рамин (так героя видео называют сотрудники правоохранительных органов — прим. «Ленты.ру») чуть не наехал на полицейских задом, а потом нажал на газ и «посадил» на капот полицейского, который пытался заблокировать ему выезд.