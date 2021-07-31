Обвиняемый в убийстве школьницы экс-полицейский признал вину частично

В Самарской области экс-полицейский Антон Безчетвертев, обвиняемый в убийстве 15-летней школьницы, частично признал вину, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный ГУ СК.

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Суд арестовал обвиняемого на два месяца, уточнили в ведомстве.

По данным Telegram-канала Life shot, Безчетвертев заявил, что случайно сбил девочку, возвращаясь с рыбалки, а она кинулась на него — начала кричать и драться. И тогда он якобы потерял рассудок и стал бить ее ножом.

Тело девочки с признаками насильственной смерти нашли вечером 29 июля в поселке Петра Дубрава Волжского района. Следователи возбудили дело об убийстве, по подозрению в котором задержали 50-летнего подполковника полиции. Полицейского уволили по дискредитирующим обстоятельствам.