В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Обвиняемый в убийстве школьницы экс-полицейский признал вину частично

Ювелина Бернст
52 минуты назад

В Самарской области экс-полицейский Антон Безчетвертев, обвиняемый в убийстве 15-летней школьницы, частично признал вину, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный ГУ СК.

Обвиняемый в убийстве школьницы экс-полицейский признал вину частично
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Суд арестовал обвиняемого на два месяца, уточнили в ведомстве.

По данным Telegram-канала Life shot, Безчетвертев заявил, что случайно сбил девочку, возвращаясь с рыбалки, а она кинулась на него — начала кричать и драться. И тогда он якобы потерял рассудок и стал бить ее ножом.

Тело девочки с признаками насильственной смерти нашли вечером 29 июля в поселке Петра Дубрава Волжского района. Следователи возбудили дело об убийстве, по подозрению в котором задержали 50-летнего подполковника полиции. Полицейского уволили по дискредитирующим обстоятельствам.

Основная версия расследования подразумевает, что экс-полицейский сбил девушку на автомобиле, после чего решил скрыть факт ДТП и нанес ей смертельные удары ножом, рассказал РИА «Новости» источник в правоохранительных органах. По другой версии, женатый Безчетвертев мог убить школьницу, так как испугался, что она предаст огласке их любовную связь. В СУ СК по Самарской области опровергают близкие отношения обвиняемого с убитой.

Происшествия,СКР,МВД,РИА Новости,Самарская Область,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители