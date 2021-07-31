Полиция задержала около 50 человек после массовой драки со стрельбой в магазине «Ашан» в торговом центре «Тройка» в центре Москвы, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что «после массовой драки со стрельбой полицейскими были задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции порядка 50 человек», передает ТАСС.

По предварительным данным, драка началась после словесной перепалки, за одного из участников конфликта заступились его друзья, напав толпой. Один из участников применил оружие, какое именно – устанавливается.

Предположительно, в инциденте принимали участие иностранные граждане. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»).

Напомним, в МВД отметили рост конфликтов с участием иностранцев в России. Так, в столичном районе Кузьминки произошла массовая драка. Значительная часть ее участников – приезжие из стран Средней Азии. В результате несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые. Несколько человек были госпитализированы.

Было возбуждено уголовное дело. В пресс-службе ГУ МВД по столице сообщали, что иностранцы, участвовавшие в драке, по решению суда будут выдворены за пределы России.