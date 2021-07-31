Опубликовано видео массовой драки со стрельбой в московском «Ашане»

В интернете появилось видео массовой драки со стрельбой в московском «Ашане». Инцидент произошел накануне в торговом центре «Тройка» на Верхней Красносельской улице. В конфликте участвовало около 20 иностранцев. На кадрах, опубликованных каналом 112, видно, как на территории магазина несколько человек избивают одного.