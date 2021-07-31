Опубликовано видео массовой драки со стрельбой в московском «Ашане»

В интернете появилось видео массовой драки со стрельбой в московском «Ашане». Инцидент произошел накануне в торговом центре «Тройка» на Верхней Красносельской улице. В конфликте участвовало около 20 иностранцев. На кадрах, опубликованных каналом 112, видно, как на территории магазина несколько человек избивают одного.
Поводом для драки стал словесный конфликт. Один из участников потасовки оскорбил другого, за него заступились товарищи и напали толпой.
Полиция возбудила уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия")», - заявил источник.
В столичном управлении МВД России подтвердили эту информацию.