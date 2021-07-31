Подозреваемого в убийстве школьницы подполковника арестовали

Самарский районный суд арестовал на два месяца бывшего полицейского, обвиняемого в убийстве 15-летней школьницы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет России.

«Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца до 29 сентября включительно», — сказала представитель СК.

Тело девочки с признаками насильственной смерти было найдено вечером 29 июля в районе жилого дома в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, сотрудник полиции сбил школьницу на автомобиле, после чего решил скрыть факт ДТП и нанес ей смертельные удары ножом. По другой версии, мужчина мог убить девочку, так как испугался, что она предаст огласке их связь. Позже полицейского, подозреваемого в убийстве школьницы, уволили.