В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Суд арестовал экс-полицейского, обвиняемого в убийстве школьницы под Самарой

Газета.Ruиещё 1
9 минут назад

Самарский районный суд арестовал на два месяца бывшего полицейского, обвиняемого в убийстве 15-летней школьницы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет России.

Подозреваемого в убийстве школьницы подполковника арестовали
Фото: ТАССТАСС

«Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца до 29 сентября включительно», — сказала представитель СК.

Тело девочки с признаками насильственной смерти было найдено вечером 29 июля в районе жилого дома в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Подполковник полиции признался в убийстве российской школьницы

По предварительным данным, сотрудник полиции сбил школьницу на автомобиле, после чего решил скрыть факт ДТП и нанес ей смертельные удары ножом. По другой версии, мужчина мог убить девочку, так как испугался, что она предаст огласке их связь. Позже полицейского, подозреваемого в убийстве школьницы, уволили.

Происшествия,Самара,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители