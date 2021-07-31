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Суд арестовал экс-полицейского, обвиняемого в убийстве девочки в Самаре

ТАСС
59 минут назад

Суд в субботу арестовал на два месяца бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в убийстве девочки в Самарской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 29 сентября включительно", - отметили в пресс-службе, добавив, что обвинение было предъявлено по ч 2. ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Как сообщалось ранее, СК возбудил уголовное дело из-за убийства девочки 2006 года рождения, тело которой со множественными повреждениями нашли вечером 29 июля в районе одного из жилых домовладений в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области. Подозреваемый - сотрудник полиции, которого накануне уволили после проверки полиции.

По данным источника ТАСС в силовых структурах, мужчина убил девочку после того, как сбил ее на автомобиле, пытаясь скрыть последствия ДТП. Ход расследования уголовного дела находится на контроле областной прокуратуры.

Подполковник полиции признался в убийстве российской школьницы

Следователи также сообщили предварительные данные, что между подозреваемым и убитой девочкой не было близких отношений. Ранее местные СМИ сообщали, что мужчина встречался с девочкой, а после того, как она решила раскрыть это, он убил ее.

Происшествия,Видео,Генпрокуратура РФ,Самарская Область,Самара,
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