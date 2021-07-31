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Взрыв прогремел на шахте в Донецкой области

Деловая газета "Взгляд"
47 минут назад

Один человек скончался в больнице от полученных травм в результате взрыва на шахте в Донецкой области, порядка десяти человек пострадали, сообщила местная госслужба по ЧС.

Взрыв прогремел на шахте в Донецкой области
Фото: ТАССТАСС

Взрыв произошел на шахте шахтоуправлениия «Покровское» в Донецкой области.

«В 4.15 утра на шахтоуправлении «Покровское» на глубине 815 метров произошел взрыв. Оперативно на шахту был вызван 10-й военизированный горноспасательный отряд. Люди из шахты были выведены на поверхность. Вследствие взрыва пострадали десять человек, из которых четверо – работники шахтоуправления, а шестеро – работники подрядной организации. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. От полученных травм в больнице скончался один человек – сотрудник подрядной организации», – приводит РИА «Новости» сообщение регионального управления госслужбы по ЧС.

Остальные люди, находившиеся в шахте в момент взрыва, находятся под медицинским наблюдением, им оказана необходимая помощь.

«Создана комиссия по расследованию причин аварии. Семьям пострадавших оказывается поддержка», – добавили в пресс-службе.

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в 2017 году при взрыве метана на шахте в Львовской области Украины погибли 11 человек.

Происшествия,РИА Новости,
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